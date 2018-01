Ga je wekker te lijf in de Wekker Smash Store

De winkel is volgeladen met duizend wekkers. Stuk voor stuk bedoeld om volledig aan gort te slaan met een hamer of honkbalknuppel. Je wekker verdrinken in een aquarium behoort trouwens ook tot de mogelijkheden.



Het achterliggende idee van de Amsterdamse matrassen start-up is om Nederland te 'verlossen' van de wekker en het ochtendhumeur dat daarmee gepaard gaat. "In de winkel staat een bed voor je klaar om in te liggen, zodra je wekker af gaat mag je hem op jouw manier te lijf gaan," vertelt Joep Verbunt, eigenaar van Matt Sleeps.



Smartphone

Geheel in stijl, wordt de winkel geopend op de meest deprimerende dag van het jaar: Blue Monday. De winkel - Verbunt belooft een heus wekkerslagveld - blijft open tot alle duizend wekkers zijn vernield. Je eigen wekken meenemen mag ook. Verbunt: "Maar omdat veel mensen hun wekker op hun smartphone zetten en die dan weer niet kapot willen slaan, hebben wij wekkers ter beschikking."



Verbunt verwacht dat alle wekkers binnen één a twee weken vernield zullen zijn. Als je zelf geen wekker hebt, kun je gratis een exemplaar reserveren via de website van Matt Sleeps.



Wekker Smash Store

Huidenstraat 13-H, Amsterdam

De opening is maandag 15 januari om 10.00 uur