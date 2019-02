Ga eens lekker met jezelf op date dit weekend (7 tips)

Viva voorjaarsvakantie

Dag donkere koude wintermaanden op school, hallo vrolijk voorjaar! Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen in een voorzichtig zonnetje lekker naar buiten.

Zo zijn er bij Jeugdland in Oost en in natuurspeeltuin Natureluur in Nieuw-West allerlei activiteiten georganiseerd, van pizza bakken op een vuurtje tot zelf een pijl en boog maken. Uitleven kan bij Apenkooi of de Sport- en Funtoer van de gemeente. Rustiger vertier is er ook: knutselen in het Rijks of op de NDSM, of verkleed als sprookjesfiguur meezingen met de musical De Kleine Zeemeermin. Check alle tips hier.