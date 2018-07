Frits Huffnagel wordt 50 en dat viert hij zoals hij is: royaal

Frits Huffnagel wordt vijftig en dat viert hij zoals hij is. Royaal. Als cadeau wil hij een bijdrage aan de Willeke Alberti Foundation, liefst van 50 euro natuurlijk.



Tegen vrienden zei hij: 'Doe maar geen speech. Dat doen de burgemeester en de minister-president al.'



Schitterende man.



Het is stralend weer op de binnenplaats van The Grand. Uiteraard, in het leven van Frits Huff­nagel schijnt altijd de zon.



Al overdrijft hij vandaag wel een beetje. Het is smeltend heet. De mensen vluchten onder de parasols alsof het regent.



De dj draait easy listening. Zo ken ik Frits helemaal niet. This is my life, Ich bin wie du, It's raining men, dat is zijn habitat. Ik heb hem wel eens omschreven als De koning van Abbahomo's. Daar was hij erg content mee.



Ik pols even hoe het ermee gaat. De jarige: "Kijk, daar komt de minister. Zo zien ministers eruit bij ons. Dat is toch leuk?"



Ons, dat is de VVD dus.



Ik zie een man in hipvale spijkerbroek, bruinleren zomerstappers en een polo. Het is inderdaad Bruno Bruins, minister Medische Zorg. Voor hem is het ook zondag.



Huffnagel neemt de microfoon. Hij wilde geen cadeaus: "Want jullie komst is mijn cadeau. Ik heb het vaker gezegd: mijn leven staat hier. Júllie zijn mijn leven."



De schat schiet vol.