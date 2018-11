Frietboutique verzint wat af, zie hier: de chocokroket

Oudekaaskroketten

Zoals wel vaker zijn de dames van de chique patatzaak een samenwerking aangegaan. Dit keer met de Rotterdamse banketbakker Anton van Banketbakkerij H. van der Heyden. Vaste klanten van de Frietboutique zouden zijn werk zomaar eens geproefd kunnen hebben, de beste man is namelijk ook verantwoordelijk voor de oudekaaskroketten en oesterzwambitterballen die in de patatzaak verkocht worden.



Wit puntje

De ragout van de Choc-Krok is gemaakt van pure chocolade van Belgisch chocolademerk Callebaut, bloem en boter. "Met een klein beetje rode peper, voor de extra smaak," aldus Pebbles van Noorden van Frietboutique. Hoe zij de snack het liefste eet? "Net als een normale kroket: op een vers, wit puntje."



De Choc-Krok is vanaf 22 november verkrijgbaar in de Frietboutique in Amsterdam en Rotterdam voor €3,50.



Lees ook: Patatje choco: 'De patat is meteen te weeïg'