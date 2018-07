Frecious uit Weesp maakt groenterepen van afval

Van afval gaat u groenterepen maken? Wat zullen we eerst behandelen, de vraag of het aanbod?

"Het aanbod, toch maar. Dan ga ik even terug naar 2011: toen Frecious begon met het maken van groentesappen, hielden we veel pulp over. Toch zonde. We hebben geprobeerd het aan de geitjes in het Amsterdamse Bos te voeren, maar die hadden er weinig zin in. En toen kwam anderhalf jaar geleden, via een statushouderprogramma, Odai Abood bij ons werken. In Syrië was hij kok geweest."



Wacht even. U doet in groentesappen, maakt van afval groenterepen en hebt een Syrische kok? Dat is wel heel erg verantwoord allemaal.

"De verpakking van de repen is ook nog volledig composteerbaar. En ja, met Odai hebben we geluk gehad. Hij zei meteen: pulp, hoezo gooien we dat weg? We hebben hem de vrije hand gegeven en hij is gaan experimenteren. Na een poosje kwam hij met vier groenterepen, waarvan er twee het productiestadium hebben gehaald: een op basis van biet, de ander op basis van wortel."



De twee repen die het niet haalden, hoe smaakten die?

"Nou, deze zijn zoeter, die andere repen waren hartiger. De ene was iets van gelepaprikapulp met komijn en ras-el-hanout, dacht ik."