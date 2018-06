Five Brothers Fat Champagneria is een bubbelbar zonder bruis (6+)

In een straatje in Barcelona huist al een halve eeuw Can Paixano - in de volksmond La Xampanyeria genoemd. Het is een cavabar met een eigen merk bruiswijn (Berenguer Ramon) waar het altijd zó vol staat dat je je bijna niet kunt bewegen.



Je eet er bocadillos, gebakken worst of ham, en je drinkt je voor haast geen geld een stuk in je kraag aan coupes lichtzoete rosat.



Twee groepen Amsterdamse horecaondernemers begonnen vorig jaar een zaak die is geënt op La Xampanyeria, en het is daardoor bijna onmogelijk ze niet met elkaar te vergelijken.