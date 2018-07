Films onder de sterren en cocktails op het dak: 6 uittips

Mis dit niet!

Heb je last van fomo (fear of missing out)? Heb je een social mediaverslaving? In de Balie komen een aantal experts, waaronder twee Amerikaanse therapeuten, vertellen waarom dat zo is, en wat je ertegen kunt doen. Het is een nieuwe ziekte die wild om zich heen grijpt, maar waar je heus niet aan onderdoor hoeft te gaan.

Woensdag 11 juli (20.30) €12,50

De Balie



Apenkooien

Ben je nog niet toe aan een digitale detox, maar wil je best een aantal rondjes rennen in een gymzaal? De actievelingen van Apenkooi organiseren een grootste speeltuin-voor-volwassenen in de Apollohal. Mocht je deze dag niet kunnen: meerdere keren per week kun je ouderwets gymmen met de slingerapen van de organisatie.

Woensdag 11 juli (20.30) €5

Apollohal