Filmfestival Cinemasia toont Aziatische pareltjes

Het filmfestival in Kriterion en Rialto toont de komende week cinematografische hoogstandjes uit onder andere Korea, China en Japan.



Indonesië

Films uit Indonesië worden er dit jaar uitgelicht. Volgens de organisatie is er sprake van een 'indrukwekkende comeback van de Indonesische film', en zodoende draaien er zes bijzondere films uit deze contreien tijdens het festival.



Zo gaat 'Kartini' over het leven van Kartini, een vrouw die in de negentiende eeuw opkwam voor de rechten van vrouwen en hun educatie. Ook 'The Seen and Unseen' van Kamila Andini staat op het programma. Andini staat bekend als de meest talentvolle vrouwelijke Indonesische filmmaker.



Foodmarket

Behalve de vertoning van 'Satan's Slaves' maakt ook de internationaal befaamde regisseur Joko Anwar zijn opwachting tijdens het festival. Na de Q&A, na de film, geeft Anwar ook een masterclass.



Honger gekregen van het zitten in rood pluche? Naast het filmprogramma verzorgt Cinemasia een foodmarket met Aziatische culinaire hoogstandjes.



Ook niet mis: op donderdag 8 maart is een een lgbt-programma vanwege internationale vrouwendag. Dat vertaalt zich in ontmoetingen met makers en debatten.



Cinemasia

Kriterion en Rialto (check website voor volledig programma)

Maandag 6 tot en met zondag 11 maart