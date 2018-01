Film toont vijf jaar rumoer langs de Noordelijke IJ-oevers

Ik heb de stad in Noord zien aankomen en daar zitten voor- en nadelen aan Remy Vlek, filmmaker Een still uit de film waarop te zien is hoe een schip in 1963 ter water wordt gelaten © .

Voor de documentaire sprak Vlek met oud-wethouder Maarten van Poelgeest, wijlen burgemeester Eberhard van der Laan en een drietal kunstenaars uit Noord. Daarnaast toont hij beelden van talloze evenementen rond het IJ in Noord, zoals Sail en de jaarlijks terugkerende Vrijheidsmaaltijd op 5 mei.



De beelden van het nu wisselt Vlek af met historische beelden, die hij uit een archief opdook. "Prachtige beelden, ze tonen mooi aan hoe het ooit was."



Roadmovie

"Of ik nu weet van wie het IJ is? Daar kan ik geen absoluut antwoord op geven. Maar wat ik zeker kan concluderen is dat de gemeente weinig te zeggen heeft over de ontwikkeling van het gebied. Uiteindelijk zijn het de projectontwikkelaars die de dienst uitmaken. Ik vind dat bedenkelijk."



Het is een roadmovie langs de oevers in Noord geworden, zegt Vlek over zijn film. "Het toont hoe de voortgang van bebouwing heel hard gaat de afgelopen jaren. Ik heb de stad in Noord zien aankomen. Daar zitten voor- en nadelen aan."



Behalve de vertoning op woensdag 17 januari in FC Hyena, is de film ook op 26 januari in het Concertgemaal in Kadoelen.