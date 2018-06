Festivals? Waar dan?

Oh My! Music Festival

Oh My! Music Festival is de opvolger van Vestival, het ­urbanfestival dat de laatste twee jaar op dezelfde locatie plaatsvond. Op Oh My! (het grootste festival voor R&B en hiphop in Europa, zo stelt de organisatie) vind je de grote hiphopnamen onder wie de Amerikaans-Marokkaanse French Montana, ook uit de States Big Sean, Wiz Khalifa, Young Thug en de Brit Maleek Berry. Er is een old school stage met louter artiesten uit de jaren negentig en nul, met onder anderen T-Pain, Bobby Valentino en Mario. Onder meer Jonna Fraser, SBMG, Tabitha en Kevin staan op een podium voor de Nederlandse lichting.

30 juni, 12.00-23.00 uur, Arenapark, €62,95