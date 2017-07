Festival om Syriërs en Nederlanders bij elkaar te brengen

Op de stoep voor het huis van Arslan op IJburg brengt de wind zijn muziek al door openstaande balkondeuren naar beneden. Arslan zet traditionele teksten uit zijn land, de oudste van een dichter uit 1492, op muziek. Hij zingt, gebruikt Syrische instrumenten en verpakt dit alles in een hedendaagse elektronische mix.



"Alles wat ik had in Aleppo, ben ik kwijt­geraakt. Het enige wat ik nog had, was dit," zegt Arslan met zijn hand op zijn keel. Hij kwam bijna twee jaar geleden via de Balkanroute naar Nederland.



De eerste tijd woonde hij in een asielzoekerscentrum in Roosendaal. Met zijn stem kon hij daar niets. Hij ging naar Amsterdam.



In deze stad wist hij snel een vriendenkring op te bouwen. Via Facebook vond hij een onderkomen en Turkse vrienden brachten hem in contact met mensen in de muziekwereld. "Het was mijn redding." Vorig jaar trad hij onder meer op op Beyond en op Magneet Festival.



Live kaas maken

En nu heeft hij zijn eigen festival. ­Arslan tovert samen met zijn Syrische vriend Tarek Muazen (32) en een team Nederlanders stadsstrand Pllek van vijf tot vijf om tot een Syrisch feest.