Festival Georgie's Garage gaat niet door

Wat ooit begon als kleinschalig feest onder de noemer Georgie's Garage, groeide uit naar twee jaarlijkse festivals: Georgie's Wundergarten en Wintergarten. Dit najaar zou de organisatie terugkeren naar waar het begon: een oud garagecomplex, maar dan wel geschikt voor vierduizend feestgangers.



De precieze locatie was nog geheim: bezoekers zouden die pas op de dag van het feest horen. 'Een aaneenschakeling van oude loodsen, hallen en gebouwen, samen een kleurrijk doolhof,' meldde de organisatie bij de aankondiging van Georgie's Garage.



Vergunning

Maar in een bericht op Facebook schrijft de organisatie nu dat de panden 'om veiligheidsredenen zijn afgekeurd door de brandweer.'



Organisator Rob Simons: "We voelens ons machteloos. Wij hadden alles op orde. We hadden een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen, een evacuatieplan opgesteld enzovoort. Alle signalen stonden op groen! Maar de verhuurder van het pand moet ook zorgen dat het pand aan bepaalde regels voldoet wat betreft brandveiligheid."



Schade

Een controle van de brandweer wees uit dat niet aan alle regels was voldaan. Alsnog snel aanpassingen doorvoeren zou het feest niet kunnen redden volgens Simons. "Zo'n proces van goedkeuring duurt weken."



Over een paar maanden in de herkansing dan? Daar wil Simons niet te veel woorden wijden. "We tasten nu nog in het duister over wat er precies aan de hand is. Ik denk dat we ons beter kunnen richten op een spetterende comeback in de zomer."



Mensen met tickets krijgen volgens Simons een dezer dagen hun geld teruggestort.