Femke van der Laan op de preekstoel in de Singelkerk

Femke van der Laan, die wekelijks een column in Het Parool schrijft over het leven van haar gezin na de dood van haar man, heeft gekozen voor de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs: zijn ode aan de liefde.



Spiritueel

Van der Laan is niet gelovig opgevoed, maar noemt zichzelf wel 'heel spiritueel', zo zegt ze in een interview met het blad Kerk in Mokum. 'Het besef dat dit niet alles is. Dat we hier zijn om te leren, voor elkaar te zorgen, om liefde te geven. Maar daarna is het niet klaar.'



Eberhard van der Laan ging zijn vrouw voor in 2011 op de preekstoel. Hij koos voor het verhaal van de barmhartige Samaritaan.



Wietze de Jager

Na Femke van der Laan stappen ook oud-nieuwslezer en actrice Noraly Beyer en Radio 538-dj en domineeszoon Wietze de Jager op de preekstoel.



Preek van de Leek is een initiatief van Doopsgezind Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam.



Preek van de Leek, Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 17.00-18.00 uur

- 4 november Femke van der Laan

- 11 november Noraly Beyer

- 18 november Wietze de Jager



