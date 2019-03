Feestje van de week: erg korte bloed, zweet en tranen

Schuim Wat Opening Holland Zingt Hazescafé

Waar Ziggo Dome, De Passage

Wie Danny de Munck, Jeroen van der Boom, Roxeanne Hazes, Samantha Steenwijk, Sjaan Buisman

Wanneer Donderdag 28 februari, 14.45 tot 15.30 uur



Drank en spijs 2 Glazen

Sfeer 2 Glazen

Hans leed bloed, zweet & tranen

"Heb je gehoord van Birgit Schuurman?"



"Ja. Ik ben blij dat ik haar niet heb gevraagd, anders had ik nu wel gebaald."



Aan het tafeltje links van me praat de roddelpers elkaar bij. Ik googel: nee toch, Birgit en haar Arne gaan na tien jaar uit elkaar.



"Jaha, wie schrijft, die blijft."



Dat is een hoedje aan mijn rechterkant. Het duurt allemaal best lang.



Daar komen dan De Munck, Roxeanne Hazes, Samantha ­Steenwijk en Jeroen van der Boom.



Ook is daar Sjaan Buisman, de ­uitbaatster van het nieuwe café. Sjaan is een man in vrouwenkleren.



Hij zegt dingen als 'Ik heb Roxeanne nog aan de borst gehad'. Dat gaat in een plat Amsterdams accent.



Er wordt een lint doorgeknipt en we gaan naar binnen. Het café is aangekleed zoals het hoort.



Perzisch tapijt en een kleurig behang volgestouwd met fotolijstjes, vooral met Hazes, maar ook met andere Jordaanklassiekers, zoals Johnny en Leen en een verdwaalde Bet van Beeren.