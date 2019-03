Feestje van de week: afscheid van een gouden tandarts

Wat afscheid Sytse Fluitsma (tandarts)

Waar De Ysbreeker, Weesperzijde

Wie Sytse Fluitsma, Khalil Rachid, Beatrijs Oosters, Tim Dekkers,

Marc van den Broek, Anja van Vegten, Leny van Dam

Wanneer vrijdag 1 maart, 16.00 tot 18.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer *****

Hans is vergeten te flossen

En zo gaat dat de godganse receptie door, alleen onderbroken door samenzang van Fluitsma en intimi.



Het stelletje ouwe hippies zingt: 'Teach your children well/ to brush like hell.' Daarna zingen zijn gasten 'Sytse bedankt, Sytse, Sytse, Sytse bedankt.'



Marathon Man, de musical.



Fluitsma begon in 1979 en zit sinds 1999 in de Blasiusstraat. Asielzoekers, illegalen, krakers en Jellinekpatiënten behandelde hij gratis. Na zijn pensioen gaat hij nog vaker naar Malawi om kinderen te leren tandenpoetsen.



Een menslievende tandarts, het lijkt een contradictio in terminis.



Ik steel het enigma eventjes tussen al dat handenschudden door. Wat is zijn geheim?



"Je vak uitoefenen met geven en nemen, niet alleen nemen. Het zijn niet alleen een paar rotte tanden, er zit een heel mens achter."



Waar was deze man in de tand­artsbus, vroeger op het schoolplein?



