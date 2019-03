Feestje van de dag: zweep, flogger en cat o' nine

Wat viewing Slutever

Waar Soho House, Spuistraat

Wie Karin, Charlotte van Bochove, Djanlissa Pringels, Cath Blok, Milou Deelen

Wanneer maandag 4 maart, 19.00 tot 21.30 uur



Drank en spijs *****

Sfeer *****

Hans weet nu wat een sweet spot is

Een verdieping hoger staat Karin ons al op te wachten, naast een tafel vol gereedschap. Ze begint met een vraag: wie van ons heeft wel eens wat kinkys gedaan?

Vrouw: "Does an own sextape count?" En dan hard: "I'm asking for a friend."

Karin telt dat goed.



We moeten inloggen op een website en - anoniem - vragen beantwoorden. Zoals: welke associatie heb je met 'zweep'.

'Auw' komt voorbij, 'geil' en 'ass' en ook 'last night', maar net zo goed 'slavery' en 'white people privilege'.



Nu gaan we de apparaten op tafel behandelen. Dat zijn floggers, zwepen met meerdere staarten, de meest populaire onder liefhebbers.

Waar moet je op letten bij een goede flogger?

Hoe stugger het uiteinde, hoe harder de klap aankomt natuurlijk. Dat is moeilijker opbouwen. Test altijd eerst bij jezelf.