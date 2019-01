Feestje van de dag: Zeg het met een kano

Wat boekpresentatie Wat ik van mijn moeder leerde

Waar Mevrouw Hamersma, Gerard Doustraat

Wie Roos Schlikker, Ellie Lust, Murat Isik, Stine Jensen, Susan Smit, Harold Hamersma, Mylou Frencken, Ronald Ockhuysen

Wanneer vrijdag 18 januari, 17.30 tot 19.30 uur



Hans werd emo – fijn

Mylou Frencken zingt een heerlijk lied over een moeder, dat niet per se geschikt is voor Moederdag. 'Waar is je moeder/ als je haar nodig hebt (3x)/is ze niet thuis.'



We zingen mee.



Daarna komt een nog vrolijker lied vanuit het perspectief van de moeder, getiteld O God, ze zijn weer thuis.



We zingen nog harder mee.



Harold Hamersma vertelt over zijn vader, die dertig jaar sinterklaas was. Toen hij tijdens de uitvaart in een kist werd weggedragen, werd Dag sinterklaasje gedraaid.



Ideetje van zijn moeder.



Ook mooi: we krijgen nasi en ­gehaktballetjes, de enige twee ­gerechten die de moeder van ­Mevrouw Hamersma kon maken.



"Mijn moeder gaf ons te eten, want anders gingen we dood. Verder had ze er geen lol in."



Allemaal liefde.



