Feestje van de dag: wijn mag pas over tien minuten

Van Nispen komt een handje geven. "Mijn vrouw heeft jaren geleden jouw hand gelezen, en daar heb jij toen twee mooie pagina's over geschreven."



Ik herinner het me nu, met tekening van uitgelijnde vingers en al. Ik heb al met al toch een hoop gekkigheid in deze krant beschreven.



'Adellijk wild' is de familie­geschiedenis van Antoon Jan Marie 'Buurt' van Nispen tot Pannerden (1914-1972). Het eerste dagboek dat Van Nispen las, had zijn vader geschreven terwijl de nazi's hem gevangenhielden in het Oranje­hotel. Hij schreef het op velletjes wc-papier, met strootjes gedoopt in koffie.



Hij was secretaris-generaal van negen premiers en kwam op de koffie bij de Oranjes thuis.



Zo'n leven.



Het valt interviewer Ronald Ockhuysen ook op hoe druk het is. "Normaal staan bij een debuterend auteur tien geïnteresseerden, familie en vrienden, en bij een grote naam zestig."