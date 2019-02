Feestje van de dag: voorlezen uit puberdagboeken mag gênanter

Wat Het Lief Dagboek

Waar Kopstootbar, Marnixstraat

Wie Emeline Bakker, Mercedes Coco, Leon Zervos, Sanaz Rastad, Bridget van ­Alphen, Anne Fleur Dekker, Miranda Bruinzeel

Wanneer woensdag 6 februari, 20.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans hoopt altijd op gênanter

Coco: "Het is waar, je schrijft en je weet dat het voor publiek is. Maar dit is misschien wel nóg kwetsbaarder. Zo'n dagboek was toen, dit is zes weken geleden."



Puntje voor Coco.



We gaan verder. Bakker hoopt dat we allemaal een borrel hebben gescoord.



Opeens staat daar Anne Fleur Dekker. Op Twitter hebben we ­vorige week allemaal nog kunnen meeleven met haar verse liefdesverdriet. Eerlijk, oprecht en schaamteloos ligt haar uitstekend.



Ze leest fictie voor, eerder vandaag geschreven, veel dialoog.



Ten slotte Bakker weer: "We hebben jullie de hele avond lekker gemaakt: we gaan de avond afsluiten met een seksverhaal."



Ik vraag daar niet om, ik zit hier gewoon.



Voorlezer Bridget van Alphen ­bevestigt dat: "Ik schrijf seksverhalen. Of beter: verhaaltjes voor het slapen gaan."



Even later hoor ik, onder meer: 'Jij, alleen nog in je spijkerbroek.'



Het wordt nu echt de hoogste tijd deze jongelui onder elkaar te laten.



