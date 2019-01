Feestje van de dag: stressed en depressed in Tuschinski

Rechts naast Tuschinski, toch een ijkpunt van een voorgevel, zit de Cheese Tasting Room.



Nooit eerder opgevallen. Een winkel met kaas.



Dat is het ergste niet.



De godganse gevel, drie verdiepingen, negen ramen, is gevuld met kazen: 24 maal 9 kazen. Ik heb staan turven. Allemaal met een ­eigen lampje.



Ik vind het een uitstekende ­entree van het Depressiegala.



Het is Blue Monday vandaag, de dag die voor veel mensen om de een of andere reden een dingetje is. Het was een schitterende dag. ­Lekker koud met een zonnetje, veel beter kun je het niet hebben.



Ik mag backstage bij Tuschinski, ik wist niet dat het bestond. Bar, ­fijne zitjes, warm buffet en alles in die warme Tuschinskistijl.



Opeens wordt op een piano geslagen. Duidelijk geen muzikant, ­iemand die het woord vraagt. ­Psycholoog Esther van Fenema gaat op de pianostoel staan:



­"Welkom bij het VIP-diner."



Straks gaan allemaal mensen in de grote zaal over hun depressie ­praten, of over die van een naaste, maar eerst is er warm eten.



Graag.



Het personeel draagt een T-shirt (zwart) met 'STRESSED, DEPRESSED, but well-dressed'.



Ze schenken een behoorlijke bel wijn.



Prima buffet. Misschien iets te veel koolhydraten voor de doelgroep.



Ik schuif aan bij enkele sponsors aan een tafeltje en begin lekker te knibbelen. Op de achtergrond hoor ik iets over een leaseverandering per 1 januari en Koreanen die alles overnemen.