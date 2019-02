Feestje van de dag: 'Stap in je leeuwenkracht'

Wat Quantum Netwerkborrel

Waar Dutch Design Hotel Artemis, John M. Keynesplein

Wie Ursula van Zantvliet Rozemeijer, Roy Martina, Winston Scholsberg,

Wim Belt, Briony Vanden Bussche, Maikel Stabij

Wanneer maandag 4 februari, 17.00 tot 19.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans was graag een ‘public writing architect’

Inner coach Roy Martina vraagt ons of we het woord impossible kennen. We kennen het. "Met een apostrof erbij is dat: I'm possible."



Ik vind het goed gevonden.



Het onmogelijke mogelijk maken, dat is wat Martina doet. "Alleen schapen geloven dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt. Stap in je leeuwenkracht. Stretch the mind."



En dan nog Wim Belt, kwantumfysicus, investeerder en inmiddels miljardair. Ook dat heeft te maken met de juiste mindset. "De meeste mensen werken om niet te verliezen. Rijke mensen werken om te winnen."



Om de netwerkborrel op gang te helpen, wil Van Zantvliet Roze­meijer dat onbekenden bij elkaar gaan staan, in groepjes van vier, en dan een bepaald onderwerp ­bespreken.



Een groepje aan de bar: "Over vijf minuutjes."



Nee, nu!