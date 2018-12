Feestje van de dag: Sint neemt een dame op schoot

Twee bakjes! Jullie hebben er een gejat!



Boeven: "Nee, echt niet! Die stonden er al."



Ontkennen, ontkennen, ontkennen, tegen de klippen op. Daar hoor je dienders ook altijd over klagen.



De Sint is verlaat, maar ik heb niet de indruk dat daar flink onder wordt geleden, daarvoor schenken ze bij De Prael te veel verschillende bieren van het vat.



Bij het groepje links is nog een meisje aangeschoven. Er staan inmiddels drie snoepbakjes voor hun neus.



Laat het los, Columbo.



Het licht gaat uit en daar komt quizmaster Sint, zwaaiend tussen fraai verlichte bierketels.



De sfeer schiet meteen door naar aartsmelig. De Sint neemt een ­dame op schoot en we zingen De zak van Sinterklaas.



In De Prael kan dat nog allemaal.



Sint, dame nog altijd op schoot: "O wacht, jullie komen voor de ­bingo."



Nu is dat relatief. Die bingo wordt voortdurend onderbroken voor een stukje Mariah Carey en dan verandert De Prael even in een karaoketent. Daarna is het weer: 'Nummer 68, onder de O.'



Of Ik voel me sexy als ik dans en Que sera sera is altijd goed en Mamma Mia natuurlijk ook.



Sint: "Wie is naar de film geweest?"



Driekwart Prael: "Jaaaaa."



Het verbaast me helemaal niet.