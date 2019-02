Feestje van de dag: op zoek naar de nieuwe Tony's Chocolonely

Food en start-up. Je kunt veilig stellen dat deze twee woorden de laatste tien jaar nogal een vlucht hebben genomen.



Logisch dat er een Food Startup Market is.



In de Kitchen Republic staan veertig standjes. Een deejay draait lekkere langspeelplaten en er is een open bar. Dan is het alleen jammer dat het pas half vier 's middags is.



Ik loop meteen culinair journalist Marcus Polman tegen het lijf. "Hier wordt gescout," zegt hij. "Iedereen zoekt de nieuwe Ben & Jerry's of Tony's Chocolonely. Wil je mijn favorieten weten?"



Dat wil ik wel.



"Het lekkerst zijn die pasteitjes daar en het beste is Oma's Soep."



Ik naar Oma's Soep, maar eerst een limonade bij de open bar. Ik krijg vruchtensap met een scheutje Spa Rood. Dit is niet de nieuwe Ben & Jerry's.



Twee vrolijke knapen staan achter twee fikse soepbakken. Snert en champignon. Dat wordt straks champignon.



"We maken soep met opa's en oma's," zegt Mark Kranendijk. "Elke dag in een ander Amsterdams buurthuis."



Deze ouderen hebben weinig aanspraak en komen zo samen met studenten. "Dat is een goede mix. Er komt ook een hoop gezelligheid bij."



Er zijn acht wisselende recepten, vele van de oma's zelf, en om de kosten te dekken verkopen ze de soep aan restaurants en bedrijven.



Sympathiek initiatief. En een lekker soepje.