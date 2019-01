Feestje van de dag: Of ik condooms gebruik?

Naast de garderobe van de Big Brother Awards steekt een jongeman met zwarte nagellak nog snel even zijn laptop in een stopcontact. Ik vind het nu al een schitterende avond.



In diezelfde hal van de Rode Hoed staan een casino- en blackjacktafel. Hier kun je na afloop je privacy op het spel zetten. Ik verheug me.



Maar eerst een quiz met z'n allen. Wie was de grootste privacyschender van het afgelopen jaar? De Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, Facebook of de minister van Binnenlandse Zaken?



Lastig, lastig, maar in deze kring­en wint een minister per definitie.



En jawel, het is een landslide voor Kajsa Ollongren.



Dan de genomineerden voor de publieksprijs. Weer de Belastingdienst met haar groeiende datahonger, Facebook vanzelfsprekend en ook de Kamer van Koophandel, die telefoonnummers van zzp'ers verkoopt voor zeventig euro per duizend stuks.



Wacht even, zit de minister er opeens niet meer bij? Welk complot zit hier achter?

De winnaar is de Kamer van Koophandel. Liv van der Veen komt de award nog in ontvangst nemen ook.