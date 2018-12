Feestje van de dag: nieuwe maan achter de wolken

Wat drie jaar See All This

Waar redactie See All This, Baan, Haarlem

Wie Nicole Ex, Thierry Cohen, Thijs Asselbergs, Jorge Mañes Rubio, Oscar van Gelderen, Heleen Rouw, Joost Swarte

Wanneer vrijdag 7 november, 17.00 tot 19.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans kan het niet laten

Op papier vast.



Het motregent en de lucht zit potdicht, ook dat nog. Ik maak er een wandeling door de binnenstad van. Haarlem is prachtig: een soort Amsterdam op zondagochtend.

Ik stap een schitterend herenhuis aan het Frederikspark binnen. Is dit een atelier, museum of woning?



"Kijk, dat is de Japanse televisie," zegt iemand.



Het liefst loop ik voor deze rubriek ergens lekker blanco binnen, maar het wordt nu toch hoog tijd voor navraag.



Dit blijkt een woonhuis/redactie/galerie van hoofdredacteur Nicole Ex. "Vanavond ben ik de man van," zegt Thijs Asselbergs, de man van. "Wil je een rondleiding?"



We wandelen door drie verdiepingen. Overal staat kunst te koop. Doeken, beelden, het behang zelf, tot in de slaapkamers aan toe.



Asselbergs laat de slaapkamer zien, die dus drie dagen per week openstaat voor publiek. "Uniek. Maar ik ben blij als het zondagavond is."