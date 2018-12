Feestje van de dag: naar klein Kirgizië in Sloterdijk

Wat herdenking Tsjiniaz Aitmatov

Waar GebouwWest, Donauweg

Wie Jarkyna Koshoeva, Veyis Güngör, Akbar Celim, Orhan Demirci, Almaz Sultanbekov, Dilek Tasdemir-Kalkan

Wanneer woensdag 12 december, 19.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans heeft er een nieuwe vakantiebestemming bij

Kirgizië heeft een levendige Turkse gemeenschap, zo te zien aan de banners met Turkse vlag om me heen. Ik laat me vertellen dat Kirgizië en Turkije dezelfde cultuur en taal hebben.



"Je kunt het vergelijken met Brabants en Nederlands," zegt een Turkse man, die overigens beter te verstaan is dan menig Brabander.



Het zaaltje is vrolijkmakend vol. Allemaal mensen met een Kirgizische of Turkse achtergrond, maar de sprekers doen dat in het Nederlands - een hele opluchting.



Ik leer veel vanavond. Over Kirgizië, een prachtig land met witte bergtoppen en heel veel paarden, en over Aitmatov zelf. Behalve schrijver en man van het volk was hij filmmaker en uiteindelijk ambassadeur voor de Sovjet-Unie in Luxemburg en voor Kirgizië in Frankrijk en de Benelux.



Ook hoor ik dat hij na Shakespeare en Tolstoj de best gelezen schrijver ter wereld is.



Ik zeg blind: er zijn vast een hoop afgelegen gebieden in de wereld waar hetzelfde wordt geclaimd over local hero's, maar ik ga hier niet sceptisch zitten doen, zeg, ik heb net heerlijke plof op.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl