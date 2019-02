Feestje van de dag: Liever tequila dan chocoladebier

In de Beurs van Berlage ruikt het naar chocolade. Als je daar van houdt, heb je het hier goed. Dit is het Chocoa festival: zalen vol standjes met tastings en boeken en ook eentje met een rad van fortuin. Daar is een fikse reep te winnen, meestal niet overigens. Er staat wel de langste rij.



Ik wandel rond. Samenvattend: fair trade is ook in de chocoladebusiness stevig in de mode. Achter de stand van Mark Rin Chocolate uit Thailand staat een vrouw met een schaar op een stuk chocolade in te steken. We mogen gerust spreken van hakken. Er komen hooguit splinters van af.



Ik weet niet of dat slechte reclame voor chocolade is of juist goede. Met een kunstgebit heeft chocolade uit Thailand in elk geval weinig nut.



Ik kijk geamuseerd toe. Een andere standmedewerker gaat snel in mijn beeld staan, uiterst vriendelijk glimlachend, want ook dat is Thailand.