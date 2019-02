Feestje van de dag: Lessen uit 1938 en van nu

De prijs voor de meest wrange boektitel van het jaar kunnen we uitreiken. Linda Polman schreef Niemand Wil Ze hebben, een boek over het Europese vreemdelingenbeleid.



Haar verhaal begint in 1938, in het Franse kuuroord Evian, tijdens de eerste internationale top over een vluchtelingencrisis. Duidelijk werd: niemand in Europa zat te wachten op de exodus van Joden uit nazi-Duitsland.



De argumenten klinken ook vandaag bekend in de oren. Verstoring van de samenleving, niet stroken met normen en waarden en het inpikken van huizen en banen.



Waarop NSDAP-krant Völkischer Beobachter smalend opende met de kop 'Keiner will sie haben'.



De presentatie is in een Eritrees-Ethiopisch restaurant in Noord. Na afloop is er een buffet. 'Ik trakteer!' mailt Polman.