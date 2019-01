Feestje van de dag: Knettergek van de ananas

Onlangs beet hij zich ook vast in een mysterieuze Japanner die veertig jaar lang wekelijks dezelfde brief schreef naar een hotel in Volendam - het kerstverhaal van het jaar.



En nu zijn boek. Over de ananas. Dan ben je met recht onze man of the hour.



Het is langzamerhand goed vol, tussen de vitrines met horloges en een tafeltje waar een man ananas­partjes snijdt. Daar is een speciaal apparaat voor, zie ik.



Ik vraag een witte wijn. "Wil je niet liever een ananasbiertje?" vraagt een medewerker.



Er is geen ontkomen aan hier.



Ooit kreeg Boon van zijn vriendin een ananasplant - van de Ikea. Een week later verliet ze hem. Uit liefdesverdriet begon Boon zijn zoektocht.



Zijn redacteur Thijs Bartels: "Lex is een onderzoeksjournalist die doorvraagt waar anderen stoppen."



Over de ananas zeker, ja.



En: "Lex, je bent een rasverteller."



Daarover geen twijfel.



Boon vertelt hoe hij onlangs werd gebeld door een Duitse handelaar. Die had Smooth Cayenne uit Tanzania, de ananas die veel smaakvoller maar korter houdbaar is dan de MD2 die hier in de schappen ligt.