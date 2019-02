Feestje van de dag: Jeugdsentiment in Casa Rosso

Het is zondagmiddag en ik sta voor de rij van Casa Rosso. Non stop live porno voor 45 euro, inclusief drank 55 euro. Dan lijkt de keuze me duidelijk.



Ik loop niet graag alleen over de Wallen, ik zie eruit als een klassieke hoerenloper. Oud, dik, kaal. Meteen toen ik kaal werd, tegen mijn dertigste al, begonnen de ­hoeren opeens tegen het raam te tikken als ik voorbij liep.



Vandaag heb ik een alibi. Bloody Marie wordt hier vertoond. De film is op de Wallen opgenomen en als bedankje voor de overlast mogen buurtbewoners als eerste komen kijken.



We schuifelen het theater binnen. Een doodgewone bioscoopzaal. Ik herinner me dat heel anders.



In mijn studentenjaren werd ik ingewerkt als gids op de Wallen. Toen was dat nog grappig. We spreken over begin bange jaren negentig.