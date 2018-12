Feestje van de dag: is dan niets meer doorgestoken kaart tegenwoordig?

Lau vraagt wie de winnaar wordt. Makkie, Jesse Klaver natuurlijk. Als je die nomineert, wint hij ook. Zo ging dat vorig jaar met Klaas Dijkhoff.



Ik slenter verder en raak in gesprek met Lucky Fonz III. Opeens: "Is dat Beertje van Beers?"



Ik kan dat beamen. Ik ben een groot kenner van Beertje van Beers.



Fonz: "Daar staat Beertje van Beers gewoon. Ik wist niet dat ze echt bestond."



We kijken naar Beertje.



Fonz: "Ze is al dertig jaar in mijn leven. Zou ze echt Beertje van Beers heten?"



Een redelijke vraag van een man die ook niet de naam Lucky Fonz III in de schoot kreeg geworpen, maar Otto.



Ik zeg dat ze toch echt Beertje van Beers heet en pols of ik beiden - dat onderschrift zit wel goed - op de ­foto zal zetten, maar Fonz gaat zijn vriendin opzoeken, want die is ook ontzettend leuk.



De uitreiking dan. De winnaar zit in een gouden envelop. Het is Daan Boom.



Excuus? Is dan niets meer doorgestoken kaart tegenwoordig? De winnaar krijgt een fiets, een scheerapparaat en duizend euro.