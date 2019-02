Feestje van de dag: Hightech passie op spitzen

In de binnentuin van de Hermitage staat een felgele pion op het wandelpad. Causion staat erop, encuidado en attention en een neerstortend poppetje. Er zijn vier treden naar boven.



Verderop staat weer zo'n pion. Daar gaat het vier treden omlaag.



Een vrouw wijst me de garderobe: "Daar, bij die grote blauwe ballon."



Ik zie inderdaad een behoorlijk grote blauwe ballon. Pal naast de garderobe. De presentatielunch van Anastasia is in de Kerkzaal. Een vrouw bij de persbalie vertelt dat ik de bordjes met Anastasia moet volgen. Die staan in elk hoekje. Vlak bij de bordjes Kerkzaal/ Churchhall.



Ik kom veilig aan.



Anastasia is de opvolger van de Lion King en dat is goed nieuws voor velen. De Lion King won onlangs de publieksprijs bij de Musical Awards, ik heb dat zelf gezien.