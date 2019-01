Feestje van de dag: heupwiegen achter de rollator

In een zijkamertje kijken twee monteurs, vader en zoon, altijd mooi, inmiddels naar een gammel geval. De duwstangen zitten los en een handvat zit met tape aan elkaar.



Het besje is tien jaar oud. Een nieuw handvat kost 15 euro.



Zo gaat dat ook bij een gratis wintercheck. Dan kom je ook altijd met nieuwe banden buiten.



We gaan wandelen. Het tempo ligt niet hoog.



Bij het Henriëtte Roland Holsthuis wacht een drumband, want in de Bijlmer wordt niets gevierd zonder drumband.



Alleen is die drumband nergens te bekennen. Er wordt druk getelefoneerd.



Daar komt de band. Trommels, fluitje. We lopen van het tehuis terug naar het Krimpertplein, de band voorop. Dat gaat heupwiegend, rollators of niet.



Al overdrijft stadsdeelbestuurder Dirk de Jager het een beetje. Zijn dans heeft meer weg van een warming-up, knietjes omhoog en alles.



Achter hem lachen twee Surinamers: "Hij denkt dat hij op voetbal zit."



Op het plein gaat De Jager op een vernieuwd bankje staan: "Nog een keer super applaus voor de band!"



Terecht.