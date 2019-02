Feestje van de dag: Heerlijk ongemakkelijk intiem

"Hoi, ik ben Hammy Pruimboom," zegt Van Halewijn. Ze wijst op de kleurplaten van Patricia Paay. "Dat is een still uit dat filmpje. Zo steken we haar een hart onder de riem. Wat zij doet in haar bad­kamer: kom op, nou en? Zij is onze über-cougar."



En of ik de cougarcabine wil zien, het hok met de regel What happens - enzovoorts.



Dat wil ik wel.



Een rood behangen ruimte, twee stoelen en een tafel met rood kleedje, een en al zwoel, en een kookwekker. Hier moet je twee minuten in elkaars ogen kijken, geïnspireerd op Marina Abramovic, nog zo'n groot voorbeeld.



"Want wanneer doe je dat nou, twee minuten lang? Zeker niet tijdens het sjansen. Daarom is het zo superspannend."



Ik vraag of wij dat nu dan ook gaan doen, of ben ik gruwelijk te oud voor haar?



"Doen we. Jij bent mijn eerste."



We kijken.



Heerlijk ongemakkelijk, wel meteen intiem. Ze kan alleen mijn ogen niet goed zien. Ik zet mijn brilletje af. Het gaat meteen een stuk beter. Je moet het voor allebei leuk maken, zeg ik altijd.



We kijken verder. Daarna ga ik buiten een sigaretje roken.