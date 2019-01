Feestje van de dag: Hebben! Een sneeuwluipaard

Wat Vodka & Caviar borrel

Waar Conservatorium Hotel, Van Baerlestraat

Wie Roy Tomassen , Roxanne Pinckers, Eva van de Wijdeven, Robert Lee, Yaël Carter, Marije Knevel

Wanneer dinsdag 15 januari, 19.00 tot 21.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans legde die tak stiekem terug op de bar, toen de cocktailman even niet keek

Het smaakt natuurlijk exact als wodka met ijs, meer niet, en wie anders had verwacht, kan me 24/7 benaderen op schuim@parool.nl.



Daarna verslik ik me in een kaviaarkorrel.



De sponsor wil ons even begroeten. Dat gaat in het Engels. Roxanne Pinckers: "We do what we believe in. That is Snow Leopard."



Zo heet het wodkamerk.



Daarna trekt ze een visitekaartje uit een kom en roept een naam. In de zaal geeft een vrouw een fikse gil. Ze heeft zojuist een sneeuw­luipaard gewonnen, als ik het goed begrijp. Straks bij de foto even checken.



Eerst een wodka-sour. Die komt met veel schuim en een rozemarijntak, overdwars op het glas.



Maar eventjes, cocktailbrouwers van deze stad. Zo'n paastak op mijn glas. Voor de smaak ligt die daar niet. Ik heb hem er nog even ingedoopt, meegaand met alle mogelijke gekkigheid als ik ben, maar daar was die stronk echt te lang voor; hij kiepte eruit.



En echt lekker drinkt dat ook niet, zo'n bos hout, balancerend op een martiniglas.



Gratis tip: je kunt het ook overdrijven. Doe er wat mee, op de volgende Malle Cocktail Convention.



