Feestje van de dag: Halsebizzels' nieuwe collega

Amsterdam krijgt zijn eerste jongerenburgemeester. De drie kandidaten zijn twintigers. Dan hoeven ze in elk geval niet te spijbelen.



In de lobby van de Meervaart draait de dj alvast warm voor de afterparty. In de grote zaal geeft een andere dj gas. Het is nu al een vrolijke bedoening.



De slogan is: Young Amsterdam, haal het beste uit jezelf. Daar kun je het alleen maar mee eens zijn.



Host Edson da Graça pept de zaal ook al op. We moeten allemaal iemand die we niet kennen in de ogen kijken. Mijn jonge buurman en ik geven elkaar een vriendelijke hand.



Daarna moeten we van Da Graça 'Lekkerrr, hoorrr' tegen elkaar zeggen, hij telt af van drie.



Buurman moet lachen, maar blijft wel strak voor zich uitkijken.