Feestje van de dag: guilt free ijs wint het niet van klassiekers

De proefkonijnen verzamelen in een knusse achterruimte. Daar is Robert Verhoeven van Pitch PR. Hij organiseerde vorig jaar de presentatie van vegetarische kroketten. Die smaakten net als echt. Op de vegetarische frikandel moesten ze nog even knutselen.



Verhoeven: "Over anderhalve maand zijn ze klaar! Jij krijgt als eerste een uitnodiging."



De techniek schrijdt voort en staat voor niets. Fijn is dat.



Ik kom naast de notaris te zitten. Waar gaat ze vooral op letten?



Bloedserieus: controleren of het ijs van de juiste doos in de juiste cupjes gaat. Dat iedereen hetzelfde ijs krijgt. Dat geen formulieren worden verwisseld.



Linda Velthuis: "Lekkere taak vandaag, toch?"



Op het menu staat ijs uit de supermarkt, drie rondes met vijf verschillenden smaken. Geen blinddoeken, jammer.



We beginnen met vijf bakjes salted caramel. Daar moet je dan een beoordeling over geven. Uiterlijk, structuur, smaak/nasmaak, overige waarneming en een eindcijfer.



Maar goed dat ik geen culi ben, ik kan hier niets mee. Ik vind ijs lekker of minder lekker, net als wijn. Alleen over vegetarische frikandellen heb ik een substantiële mening.