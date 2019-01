Feestje van de dag: Geluksmomentje met nacho's

Van der Loo en Jan van Mersbergen vertellen over de bedoeling van de avond: vijf keer per jaar lezen mensen uit de film, televisie, literatuur, bekend en minder bekend, hun favoriete korte verhaal voor. Ook vragen ze warme aandacht voor Max, Morris en Sacha achter de bar. "Vergeet niet te bestellen."



De eerste gast is Hoogenberk. Van Mersbergen: "We hebben een bankje. Een smal bankje." Daar is Hoogenberk nu ook ­achter. Ze leest voor van Marcel van Roosmalen. La Chouffe erbij, heerlijk.



Ik mis alleen die nacho's.



Daarna leest Josje Kraamer voor, helaas niet stiekem iets van haar Arie - een persoonlijke teleur­stelling.



Ik lust langzaam nog wel een Chouffe, maar je gaat ook niet ­bestellen nu. Dat is nog wel een ­hiaat in dit horeca-initiatief. Niet durven bestellen in een kroeg, daar moet de literaire maandagstrateeg zich nog eens over buigen.



Tijdens de voordracht van Gonny Gaakeer zet Max, Morris of Sacha opeens een bakje nacho's op tafel. Beetje tomatensalsa, guacamole, gesmolten kaas. Op een maandagavond is dat een geluksmomentje.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl