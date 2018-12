Feestje van de dag: flesjes water vol juwelen

Wat Evian x Bjorn van den Berg

Waar Hotel TwentySeven, Dam

Wie Bjorn van den Berg, Tom van Esch, Loiza Lamers, Eric Toren, Bas Verdonk, Bastiaan van Schaik

Wanneer woensdag 19 december, 16.30 tot 18.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans gaf zijn vorige goodiebag, vol seksspeeltjes, gewoon af bij de garderobe

Van Esch: "Wij willen niet alleen die bron beschermen, maar ons ook inzetten voor een betere wereld. Dat zijn grote dingen, maar niet iets waar we graag over praten."



Daarna praat hij alsnog over 'een stukje CO2-neutraal' en ook 'een stukje circularity', respectievelijk vanaf 2020 en 2025.



Grootheden als Gaultier en Kenzo ontwierpen eerder een limited ­edition en dit jaar is de eer aan Van den Berg.



Model Loiza Lamers, muze van Van den Berg, mag de doos van de fles halen. Om de hals hangt een hanger met juwelen.



Lamers: "Nou, wat is hij mooi."



Van deze fles zijn er maar achttien gemaakt.



Van den Berg legt uit dat de ­beugel van de fles staat voor het omarmen van vriendschap. De hanger kan worden doorgegeven aan vrienden, familie en geliefden.



"Het maken van herinneringen."



Het heldere kristal van zijn juwelen past ook goed bij bronwater.

We krijgen allemaal een doos mee. In één doos zit een van de achttien flessen.



Niet in de mijne.



Wel zit er gewoon water in, maar daar heb ik thuis al een hoop van.



