Feestje van de dag: Eerst Netflixen, dan klassiek

Wat nieuwjaarsborrel Entrée

Waar Concertgebouw, Concertgebouwplein

Wie Marlies de Boer, Herman Rieken, Job Noordhof, Felix Welsink, Charlotte

Wichers Hoeth, Daphne de Groot

Wanneer zondag 6 januari, 16.15 tot 18.15 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans vond Haydn op Spotify.

Even later, bij een pilsje: "Twintigers en dertigers houden meer van Dvorák, Mahler, Rachmaninov, de grote symfonische werken van eind 19de, begin 20ste eeuw. Haydn uit de 18de eeuw is minder populair."



Maar waarom dan toch?



"Het is iets minder romantisch, bombastisch. Subtieler en juist heel erg mooi."



Ter zake. Het is toch best bijzonder, al deze jongelui into klassiek.



Noordhof: "Je wisselt het per avond. Gisteren Netflix en vandaag sta je hier. Die klassiekemuziekverzuiling bestaat niet meer."



Zijn buurman Teun Westhoff: "Je kunt hier staan, maar je kunt ook op Lowlands staan."