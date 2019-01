Feestje van de dag: een pilletje had geen kwaad gekund

Onderweg maakt een andere suppoost me opnieuw duidelijk dat ik bijzonder gematst word dat ik deze vijf minuten voor tijd nog naar binnen mag.



Voor slow fashion kijken ze behoorlijk op de klok hier.



Binnen is het laatste praatje gaande over hergebruikte mode. "We gaan denken in mogelijkheden, zelfvertrouwen en moed," vertelt stylecoach Chiara Spruit. "En dat gaan we vertalen in mode."



Kijk met open blik naar je kledingkast. Trouwschoenen, die ring van oma, misschien oubollig, niet je stijl, maar in combinatie met andere spullen kan het opeens weer wel.



Of je werkt jaren in de corporate wereld en daarna ben je creatief ­bezig. Haal dan gewoon die manchetten weg.



"Durf de schaar erin te zetten. Denk in mogelijkheden. Koester wat je hebt."

Spruit vraagt een glaasje water voor haar droge keel. Dat heeft ze verdiend.



Nu gaan we het zien, de collectie van Jessica van Halteren, groot ­talent in deze niche, begrijp ik.