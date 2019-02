Feestje van de dag: Een heerlijk mal spelletje

De sfeer is opperbest. Naast me vraagt de ene Ajacied aan de andere of hij soms een kopstoot wil, want dan moet hij nog één keer zo doorgaan.



Het is inderdaad wat dringen bij de kassa.



De Viewing Party zelf dan.



Een volle zaal, iedereen een wit vlaggetje en Peter Beense zingt.



Nog een half uurtje. Rap die foto's.



Al snel heb ik er drie, allemaal vol vrolijkheid, optimisme en geloof in een betere wereld. Ik kan nu doorpakken en ze alle zes afwerken. Of wachten op de rust.



De rust kan best.



Living on the edge.



Bloed, zweet en tranen en daarna schakelen we over naar de Arena. Daar speelt net het laatste vleugje André Rieu. De Ziggo zwaait mee, de vlaggetjes keurig in de maat.



Supersfeer, ik kan niet anders zeggen. Ook de minuut stilte voor de in een vliegtuig verongelukte Sala is indrukwekkend, op één grapjas na.



De aftrap.