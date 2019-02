Feestje van de dag: Een beetje Miami in West

Wat brunch Westerpark West

Waar ING-panden, Haarlemmerweg

Wie Jan Joost van Suchtelen, Evgeniy Levchenko, Priscilla van Ooijen, Peter van Gelder, Tommy Kleerekoper, François-Léon Van der Velden

Wanneer dinsdag 19 februari, 10.30 tot 13.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer **

Hans zag een artist’s impression met een paard op een balkon – geen grap

Ontwikkelaar Priscilla van Ooijen onderbreekt: "Het is toch echt ­beter het over 'Pepper & Salt' te hebben. Anders kun je de website niet vinden."



Aan tafel moet ik het met Van Suchtelen nog even over de prijzen hebben. Een appartement van zo'n 80 vierkante meter begint bij 595.000 euro, vertelt hij.



"Consumentcasco."



Die term is nieuw voor me.



Het blijkt inclusief vloerverwarming en hang- en sluitwerk - ik vat het kort samen.



Een studio zit tussen de twee en drie ton en een penthouse is ­premium. "Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt."



Snap ik, maar is er ook een instapmodelletje bij de penthouses?



"Dat zal beginnen bij 1,25, 1,3. De voorverkoop is begonnen."



Tijdens het dessert vertelt Van Ooijen nog over het witte en zwarte gebouw. "Peper is naar binnen ­gekeerd..."



Ik moet nu toch ingrijpen en wijs naar mijn blocnote. "Sorry, het is Pépper."



Ik doe mijn werk gewoon graag secuur.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl