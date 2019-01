Feestje van de dag: dit riekt naar discriminatie

Ik moet van Muiderpoort naar CS. Op ov9292 heeft alles vertraging of komt te vervallen. Ik app mijn vriendin dat ik van haar hou, vraag of ze me nooit, nooit zal vergeten en stap de voordeur uit.



Het is niet eens motregen te noemen.



Met een aangepaste dienstregeling - 'Beste reiziger...' - kom ik uiteindelijk nog best vlot een paar ­kilometer verderop. Daar stap ik in de volgende gekkigheid.



De Fit List Award 2018.



Dat zijn prijzen voor fitte influencers. Ze heten fitfluencers. Ik verbaas me daar al een tijdje niet meer over.



Wel dat ik, als influhanser tenslotte, potverdikkie nog nooit ergens voor ben genomineerd. Ik wil dat niet meteen discriminatie van kale, lelijke mannen noemen, maar het riekt wel.