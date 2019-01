Feestje van de dag: Dit is carnaval voor creatieven

Niemand hier vanavond heeft trouwens zijn Rietvelddiploma bij de ingang hoeven overleggen, daar kom ik in de loop van de avond achter. Iets creatiefs is voldoende en zo hoort het ook op een feestje.



Na het toetje rolt een jonge vrouw door meerdere kleuren verf. Eerst nog gewikkeld in doek, later een stuk minder. Een andere vrouw zit ernaast, achter een naaimachine.

Ik vat het sober samen.



Naaister Isabell Schulz legt het even later uit: "Ze voelt zich ingebouwd, beperkt. Ze bevrijdt zich en zo ontstaat een schilderij. Net als het leven eigenlijk."

Ik zag het.



Het is 21.00 uur en de bulk komt binnen. Meer mensen hebben hun best gedaan bij een oude kist op zolder. Dit is carnaval voor creatieven.