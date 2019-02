Feestje van de dag: de musketier van de letteren

Lettinga: "Wij zijn de Generatie Nix, en die vindt het een uitdaging dingen al te serieus te nemen."



Ook ik ('66) ben een uitgesproken component.



Pfeijffer krijgt een exemplaar met een gouden kaft. Hij vertelt dat de rechten van Grand Hotel Europa zijn verkocht aan Macedonië: 300 euro.



"Ik zal een truc onthullen, die werkt altijd. Ik heb in het boek mijn Macedonische uitgever opgevoerd. Hij kan geen Nederlands, dus wist niet hoe snel hij de vertaalrechten kon krijgen."



Ook vertelt hij over zijn bewondering voor Halsema. "Een bestuurder die niet is besmet met de modieuze angst voor visie." Hij schudt dat zo uit de mouw.



Op haar beurt is ook Halsema complimenteus. "Ik ben jouw grootste fan. Dit is het eerste boek dat ik nog niet uit heb." Daar komt het weekend een eind aan, belooft ze.



Ook bekent ze dat ze deze bijeenkomst in The Grand nog even had willen afzeggen, na de overname van het American Hotel door het Hard Rock Café.



"Het is een week van culturele schaamte."



Best een uitspraak voor de burgemeester van Amsterdam. Dat bedoelde Pfeijffer dus zojuist.