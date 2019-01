Feestje van de dag: de beste 100 én Turks Fruit

Wat CPNB Nieuwjaarsborrel

Waar Compagnietheater, Kloveniersburgwal

Wie Eveline Aendekerk, Erna Staal, Sander Knol, Joris van de Leur, Maaike Pereboom, Job Lisman, Paul Sebes

Wanneer donderdag 17 januari, 16.30 tot 20.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans heeft al een kinderboek

Verder is ze de dochter van een mijnwerker. Nu word ik alsnog een beetje warm van binnen.



"Op mijn dertiende was ik een 1,80 meter, ga er maar aanstaan."



Deze CPNB-directeur wordt per zin leuker.



Turks Fruit was haar eerste boek. "Een openbaring. Over seks, het leven, verderf. Ik was veertien, vijftien en dacht: hier wil ik meer van weten."



Ze volgde de Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën, werkte voor Dance For Life en toen deze baan vrijkwam, wist ze: die is van mij.



"Mijn persoonlijke missie: lezen is van iedereen, voor iedereen. Maar dan moeten die boeken ook te vinden zijn. Daar is de CPNB voor."



Het is me inmiddels volkomen duidelijk hoe zij door de sollicitatiegesprekken is gesurft.