Feestje van de dag: de bedrieger bedrogen

Ik neem nog een oester.



Ik word geplaceerd aan tafel 2. Dat klinkt als een tafel met genomineerden, winnaars en verliezers. Oppassen dat ik niet te veel ga ­plagen. Aan de tafel naast me zitten ­André van Duin, Frank Hout­appels, Cornald Maas en de hoofdredacteur van Winq. Dat zal tafel 1 zijn.



Mijn buurman is Raymi Sambo, zie ik op het naambordje. Die naam ken ik. Sambo is acteur en regisseur. Hij maakte Aan niets over­leden, een film met een all-black cast over de schaamtecultuur rond homoseksualiteit in de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap. Ik las dat eerder vanmiddag. Sambo is zo dadelijk winnaar in de categorie Culture.



"Ben je genomineerd?" vraag ik. Ik kan dat achteloos.



Zeker, vertelt Sambo, en ook hoe ontzettend zenuwachtig hij is.



Even later stelt een NRC-journalist van onze tafel zich voor. "Parool én NRC," stook ik tegen Sambo. "Dit moet een tafel met actie zijn."



Ik kan dat gewoon niet laten.



"En wij zijn van De Speld," zeggen twee buurmannen op rechts.



Uitstekende tafel dit.



Ik vraag aan Rob Jetten, twee borden verderop, of hij ook is genomineerd. Niet, weet ik ook wel, maar ik zit lekker in mijn rol.