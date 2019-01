Feestje van de dag: Dansen op de trappen, zowaar

Er wordt geborreld in de lobby. Tapbier is er niet, een wijntje kost vijf euro. Ik doe alsof het allemaal normaal is.



Hier is straks ook de afterparty. Ik weet alleen niet hoe dat moet swingen, tussen de trappen en de eindeloze gordijnen.



De live-uitzending begint pas over een uurtje, maar een plingplongmevrouw roept om dat we naar de zaal moeten. Er is ook een voorprogramma, zo blijkt. Daarin vraagt Cornald Maas heel veel applaus voor heel veel mensen.



Ook heeft hij een oproep: "Producenten! Jaag die homoclichés in godsnaam weer de kast in."



Bijval uit de zaal.



Een lovenswaardig streven inderdaad, maar tijdens de Musical Awards valt dat nog niet mee. Ik zal mijn best doen, beloofd.



Tijdens het voorprogramma worden de awards uitgedeeld waar je de kijker thuis geen groot plezier mee doet. Beste arrangement of beste script/liedtekst/vertaling en zo. De vakbroeders klappen er niet minder om.