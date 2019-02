Feestje van de dag: Brie en salami, altijd lastig

Moeders en baby's zitten al in een kring. Voor hen een lopende band, als in een sushirestaurant. Er zit nog geen beweging in.



"Telefoons uit of stil," zegt een medewerker tegen de moeders, want die zijn natuurlijk druk bezig met selfies.



Het ziet er inderdaad allemaal ­reuze schattig uit. En beter in een apart restaurant dan naast je bij de Griek.



Kijk, daar begint de eerste al te brullen. Als dat maar geen domino-effect wordt.



Het gaat vanmiddag over gezond eten van min negen maanden tot plus negen maanden. "Want dat is superbelangrijk," zegt Astrid Postma van het Voedingscentrum. Maar wat zijn precies de ziekmakers? Daarom een korte quiz.



Sardientjes? Wel, hartstikke veilig.



Een zachtgekookt ei? Nee, hè. Niet doen, zorg dat het ei hard­gekookt is.



Gaan we naar salami. Moeilijk. Op de pizza is hij heet geweest en zijn de ziekmakers dood. Maar op brood: liever niet.



Brie is ook een lastige. Van rauwe melk beter niet, wel van gepasteuriseerde. Het staat allemaal in de nieuwe app ZwangerHap.